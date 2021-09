“Adotta una fontana a Catania”

Catania. “Un plauso va all’Amministrazione comunale per aver riqualificato e restituito alla gente la storica fontana di piazza Verga. Adesso è fondamentale non fermarsi e, al contrario, proseguire con quest’opera meritevole anche per le altre fontane che versano in condizioni disastrose, come per esempio per piazza Santa Maria di Gesù “: il comitato Romolo Murri, attraverso il suo presidente Vincenzo Parisi, rilancia l’iniziativa “Adotta una fontana”.

“Una proposta – si legge in una nota del comitato Romolo Murri – in cui si invitato gli imprenditori locali a “sponsorizzare” questo tipo di struttura ristrutturandola, abbellendola e garantendo la sua manutenzione ordinaria. Magari organizzare un concorso per la fontana più bella con l’obiettivo di stimolare i commercianti a puntare verso un tipo di arredo urbano troppe volte colpito dal vandalismo o dall’assenza di cura e manutenzione ordinaria. Innovare con le idee attraverso iniziative a costo zero per le casse comunali, sul modello già intrapreso per le rotonde della circonvallazione e in molte altre parti della città. In cambio l’imprenditore che decida di adottare una fontana potrebbe avere sgravi fiscali come ulteriore incentivo a farsi avanti”.

