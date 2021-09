Turista elude la quarantena e torna a Parigi

Una turista francese di 51 anni, positiva al Covid, ha violato la quarantena lasciando l’hotel di Marinella di Selinunte, frazione di Castelvetrano (Trapani), in cui doveva stare e tornando a Parigi.

I carabinieri l’hanno denunciata per violazione di misure per fronteggiare l’epidemia da Covid e la mancata osservanza di leggi sanitarie. La donna, spiegano i militari, arrivata in provincia gli ultimi giorni del mese di luglio con la famiglia per trascorrere una vacanza, aveva scoperto, di essere positiva al Covid alla fine di agosto.

E’ stata quindi posta in quarantena in un albergo. Dopo qualche giorno, quando i sanitari dell’Usca di Castelvetrano sono tornati per effettuare il tampone molecolare di verifica, è stato accertato che la donna era rientrata in Francia. I carabinieri stanno cercando di scoprire l’itinerario di rientro.