La pizza più buona? E’ a Caserta

Napoli non riesce ancora a scalzare Caserta e per il quinto anno consecutivo la città campana si conferma capitale mondiale delle pizzerie. Sul podio risale I Masanielli di Francesco Martucci con lo scettro di migliore pizzeria d’Italia e del mondo secondo 50 Top Pizza 2021, quinta edizione della guida on-line di settore.

Al secondo posto 10 Diego Vitagliano Pizzeria di Napoli mentre al terzo c’è Roma con Seu Pizza Illuminati. Al quarto posto I Tigli a San Bonifacio in provincia di Verona e al quinto Pepe in Grani a Caiazzo in provincia di Caserta, vincitore per tre volte nelle passate edizioni.

Per quanto riguarda la geografia delle migliori pizzerie in Italia, la Campania trionfa, in graduatoria anche tre siciliani (L’Orso a Messina, Frumento ad Acireale, La Braciera a Palermo). Al di fuori dei confini italiani, in Giappone eccelle ‘Pizzeria Peppe – Napoli sta’ ca’, a Tokyo, anche la miglior pizza al di fuori di Napoli, in Oceania ’48h Pizza e Gnocchi Bar’, a Melbourne in Australia, in Africa ‘Massimo’s’, a Città del Capo, a Dubai negli Emirati Arabi ‘Il Café’.

“E’ bello vedere come i nostri appuntamenti, primo tra tutti 50 Top Pizza, siano diventati dei punti di riferimento importanti per tutta la comunità mondiale della pizza. Il fatto che le nostre classifiche rappresentino ormai una sorta di endorsement e che vengano attese e seguite da un pubblico sempre più vasto, ci inorgoglisce”, hanno commentato Barbara Guerra, Luciano Pignataro e Albert Sapere, i tre curatori del progetto editoriale durante la cerimonia di premiazione in streaming.

Top Pizza 50 è la prima e più importante guida on-line di settore e stila la classifica delle migliori pizzeria in base alla qualità della proposta del cibo all’insieme dei servizi offerti al cliente. Tra gli altri riconoscimenti, Diego Vitagliano, di 10 Diego Vitagliano Pizzeria a Napoli, si aggiudica il titolo di Pizzaiolo dell’anno. Il premio Giovane Pizzaiolo va invece a Luca Mastracci di Pupillo Pura Pizza, a Frosinone. La Pizzeria Novità dell’anno è l’Antica Friggitoria Masardona a Roma. Il premio Performance dell’anno è stato assegnato a BOB Alchimia a spicchi, di Montepaone Lido in provincia di Cosenza. La Capricciosa di Qvinto, a Roma, si aggiudica il premio Pizza dell’anno. Il riconoscimento Innovazione e Sostenibilità Ambientale 2021 è stato attribuito a Crosta, Milano.