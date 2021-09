PALERMO – Incidente mortale in via Belgio a Palermo. Un motociclista di 59 anni è morto proprio nei pressi dello svincolo che porta verso l’autostrada Palermo-Mazara del Vallo. Secondo una prima ricostruzione l’uomo si sarebbe scontrato con un camion. Per il motociclista non c’è stato nulla da fare. Sono in corso i rilievi della polizia municipale. I sanitari del 118 ne hanno constatato la morte.