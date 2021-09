Covid: contagi stabili in Sicilia

Sono 422 (-2 rispetto a ieri) i nuovi casi di Covid in Sicilia rilevati a fronte di 10.771 test, tra tamponi rapidi e molecolari. L’indice di incidenza sale dal 3,1% al 3,9%. L’Isola torna prima in Italia per numero di contagi, seguita dall’Emilia Romagna (340).

Attualmente sono ricoverati in terapia intensiva 77 pazienti (-4) e non si registrano nuovi ingressi. Complessivamente i ricoveri ordinari sono 534. Si registrano altri 3 decessi che portano il totale dei morti per Covid nell’Isola a 6.785.

Questo il dettaglio nelle province: Catania 140, Siracusa 73, Palermo 68, Trapani 48, Ragusa 37, Messina 24, Caltanissetta 17, Agrigento 10, Enna 5.