CATANIA – Tanti catanesi stamattina alla Plaia hanno battezzato l’apertura della spiaggia libera n. 3, chiamata Stromboli (la 1 e la 2 saranno Etna e Vulcano).

Un litorale pubblico attrezzato, con parcheggio e servizio bar. Previsti accessi per i disabili e animazione per adulti e bambini, ma anche servizi completamene nuovi, come il wifi sugli spazi sabbiosi.

L’obiettivo del Comune di Catania è aprire le altre due spiagge libere entro la metà di giugno.