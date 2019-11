Paura la scorsa notte a Priolo: macchina completamente distrutta, sconosciute le cause dell’incendio. FOTO

SIRACUSA – Paura la scorsa notte a Priolo, nel Siracusano, per un’auto andata a fuoco. I vigili del fuoco di Siracusa sono intervenuti la notte scorsa per spegnere l’incendio della vettura, una Maserati presa a noleggio. Al momento ignote le cause del rogo.