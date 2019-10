Motociclista muore dopo 3 giorni di agonia

Non ce l’ha fatta il 29enne rimasto gravemente ferito a Scicli. Era stato trasportato al Cannizzaro di Catania

CATANIA – Dopo tre giorni di agonia all’ospedale “Cannizzaro” di Catania, dov’era ricoverato in seguito all’incidente stradale avvenuto sabato sera in contrada Papazza, territorio di Scicli, è morto Giovanni Diamante, 29 anni. Il giovane è stato vittima di un incidente autonomo in moto e nell’affrontare una curva è finito contro un muro.

Lo sterzo della moto gli si è conficcato nell’addome. Il giovane per il forte trauma è rimasto piegato su se stesso, con respiro flebile, per una buona mezz’ora. Le ferite che ha riportato nel violento urto non gli hanno lasciato scampo.