Schianto in A18, muore una catanese

Incidente vicino al casello di San Gregorio: la 49enne Patrizia Trovato viaggiava in moto con il marito, rimasto ferito. FOTO

CATANIA – Una 49enne di Catania, Patrizia Trovato, è morta ieri sera in un incidente stradale sulla A18, intorno alle 22, a un chilometro e mezzo dal casello di San Gregorio.

Viaggiava su una moto in direzione del capoluogo etneo. A bordo con lei c’era il marito, rimasto ferito e portato all’ospedale Cannizzaro, dove è stato giudicato guaribile in 30 giorni. Coinvolte anche due auto, ma non è ancora chiara la dinamica: indaga la polizia stradale di Giardini Naxos.

Ieri sera a causa dell’incidente si sono formate lunghissime code, fino al casello di Acireale.