Sicilia infuocata: in fiamme boschi e tir

CALTAGIRONE (CATANIA) – Caldo asfissiante e fiamme. I vigili del fuoco sono intervenuti per un vasto incendio di boschi che si è sviluppato a Caltagirone e a San Michele di Ganzaria. Durante le operazioni, a scopo precauzionale, è stata evacuata una masseria. Sono tre i canadair al lavoro da stamani per le operazioni di spegnimento (FOTO).

Fiamme anche sulla statale 626 “Della Valle del Salso”, dove un tir a fuoco ha provocato la chiusura della strada in prossimità dell’innesto con la statale 115 a Gela.

Altro incendio a Siculiana (AG): ieri sera verso le 21 le fiamme si sono sviluppate in prossimità di via Roma. Durante lo spegnimento dei focolai i militari hanno notato tra i campi un individuo intento a incendiare le sterpaglie in un tratto adiacente alla statale 115; dopo averlo inseguito lo hanno fermato e hanno avvisato i carabinieri che hanno preso in consegna il presunto piromane.