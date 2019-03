Scontro sulla A18, muore un 70enne. Feriti i tre nipotini, uno è grave

CATANIA – Questa mattina intorno alle 11.30 un incidente ha coinvolto due macchine sull’autostrada A18, subito dopo il casello di Giarre, in direzione Catania. Un settantenne ha perso la vita e i tre nipotini che erano a bordo con lui sono feriti, uno gravemente. L’anziano era alla guida di una Fiat 600, accanto a lui la moglie.

L’auto al km 61 si è scontrata con una Multipla, con una sola persona all’interno. I cinque della Seicento sono stati estratti a fatica dalle lamiere, il settantenne è morto dopo il ricovero nell’ospedale di Acireale.

Una sua nipotina di 4 anni e il suo fratellino di 6 sono stati portati all’ospedale Cannizzaro di Catania. Il piccolo, trasferito con un elicottero del 118, ha un severo politrauma, con frattura del bacino e trauma toracico, ed è stato sottoposto a intervento chirurgico d’urgenza da parte di équipe multispecialistica.

La sorellina è arrivata in ospedale con autoambulanza in evidente stato di choc e policontusa, senza traumi importanti. Presa in carico dal pronto soccorso pediatrico è stata trattenuta in osservazione breve intensiva pediatrica, prima di essere ricoverata in reparto. Il terzo fratellino è stato ricoverato ad Acireale, per una frattura, insieme con la nonna.