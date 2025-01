Trapani, panchina bollente

Trapani continua restare una piazza molto calda. Dopo la clamorosa cessione del capocannoniere Lescano all’Avellino, è a un passo dall’esonero l’allenatore Eziolino Capuano.

E’ stato lo stesso presidente Valerio Antonini a spiegarlo: “Riflessioni in corso sulla guida tecnica. La squadra ha manifestato malumori e da gestore sto cercando di capire quale la scelta migliore per il Trapani; non è facile, tutt’altro”.

Capuano paga la sconfitta esterna di domenica contro la Juventus Next Gen e più in generale un rendimento che ha visto i granata, solamente noni in classifica, vincere appena una delle ultime sei partite disputate (in casa contro il derelitto Taranto), semifinale di Coppa Italia inclusa.

Per il quarto allenatore della stagione dopo Torrisi, Aronica e Capuano, si pensa a Vincenzo Cangelosi, vecchia conoscenza del ds Pavone dai tempi di Foggia.