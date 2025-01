TERMINI IMERESE (PALERMO) – Un carabiniere di 34 anni è stato condannato dal giudice di Termini Imerese, Gregorio Balsamo, alla pena di due anni e 4 mesi per lesioni aggravate a stalking nei confronti della ex fidanzata. Il militare era accusato di avere insultato, aggredito e picchiato la donna. Nel dicembre del 2023 l’episodio che ha messo la parola fine alla relazione: il militare nel corso di una discussione in auto avrebbe colpito più volte la donna al volto e al corpo provocandole ferite giudicate guaribili in 8 giorni. Il militare dopo quell’aggressione è stato arrestato, posto ai domiciliari e sospeso dal servizio. La vittima è stata assistita dall’avvocato Salvo Priola. La difesa del militare annuncia appello contro la sentenza.