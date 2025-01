Allerta rossa, niente lezioni scolastiche a Catania

Il dipartimento regionale della Protezione civile ha diramato l’allerta meteo rossa per la Sicilia centro-orientale nella giornata di venerdì. Interessate le province di Messina, Catania, Siracusa, Ragusa, Enna e Caltanissetta. Nelle altre province l’allerta è arancione. Previste precipitazioni da sparse a diffuse, anche a carattere temporalesco. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità e violente raffiche di vento. Mareggiate lungo le coste.

In arrivo la sospensione dell’attività didattica in molti Comuni. Niente lezioni a Catania, come confermato dal sindaco Trantino: “Per domani allerta rossa. Stiamo disponendo la chiusura delle scuole e delle aree pubbliche. Non abbiamo ulteriori poteri di intervento. Ci affidiamo al buon senso di tutti i cittadini e al rispetto delle regole di prudenza”. Provvedimenti analoghi sono già arrivati in molti altri comuni, a cominciare da Siracusa.