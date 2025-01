Sui social con la pistola, gli spunta la polizia a casa

La polizia ha arrestato un diciannovenne catanese che era stato individuato sui social network, dove aveva pubblicato una foto mettendo in mostra un’arma da fuoco. E’ scattato così un controllo nella casa di via della Fragola in cui il ragazzo, con svariati precedenti, vive con i genitori: all’interno del garage sono saltati fuori 70 grammi di marijuana ripartita in 42 bustine, pronte per essere vendute; c’era anche un impianto di videosorveglianza che consentiva al giovane di osservare tramite un monitor tutte le vie della zona. La pistola non è stata invece trovata, mentre gli agenti hanno scovato 40 munizioni detenute illegalmente.