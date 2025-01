PALERMO – Un tram senza controllo, quello che collega Roccella alla stazione centrale di Palermo, ha finito la sua corsa sulla barriera del capolinea di via Balsamo. Il mezzo non ha arrestato la corsa perché l’autista ha accusato un malore che gli ha fatto perdere i sensi. A causa dello scontro tre passeggeri sono rimasti lievemente feriti; il conducente del tram è stato ricoverato per accertamenti. Seri i danni al tram della linea 1.