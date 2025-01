Sinner marziano: l’Australia è di nuovo sua

Jannik Sinner ha vinto l’Open d’Australia, primo slam 2025, confermando il titolo conquistato un anno fa. In finale alla Rod Laver Arena il numero 1 del ranking Atp ha battuto in tre set il tedesco Alexander Zverev (n. 2) col punteggio di 6-3, 7-6, 6-3. Per Sinner, vincitore anche dell’Us Open 2024, questo è il terzo titolo slam in carriera. Il tennista italiano ha dominato: solo nel secondo set l’avversario è riuscito a restare in scia e ad arrivare a due punti dalla conquista del parziale, ma nel tie break l’azzurro ha giocato meglio i punti decisivi, chiudendo 7-4.