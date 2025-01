Scontro auto-moto: grave 27enne

SIRACUSA – Incidente stradale stamattina in viale Luigi Cadorna a Siracusa, vicino al santuario della Madonna delle Lacrime. Nello scontro tra un’auto e una moto ad avere la peggio è stato il 27enne alla guida del mezzo a due ruote. La macchina stava svoltando verso via Monfalcone quando ha travolto la moto. Il ragazzo è stato trasportato in codice rosso all’ospedale Cannizzaro di Catania dov’è ricoverato in prognosi riservata. I rilievi e le indagini sulla dinamica sono affidati alla polizia municipale.