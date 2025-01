Scompare a Capodanno: si cerca 28enne di Caltagirone

CALTAGIRONE (CATANIA) – Preoccupazione a Caltagirone per la scomparsa di un 28enne, Salvo Gallo, del quale non si hanno più notizie dal pomeriggio di ieri, giorno di Capodanno. Stamattina si sarebbe dovuto presentare a Mineo, dove lavora, ma non è mai arrivato. La polizia ha avviato le ricerche. Sui social l’appello del fratello Daniele e della cugina Alessandra: “Ore 16.30 è uscito di casa da Caltagirone (Ct) con una fiat Panda color panna incidentata FK097NY. Se avete notizie, contattate me o le forze dell’ordine che lo stanno già cercando”. Chiunque lo avesse notato a piedi o alla guida della Fiat Panda può rivolgersi al 112 o alla polizia.