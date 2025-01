Tengono padre morto in casa, denunciati due figli

PALERMO – Due dei tre figli di Giuseppe Zagone sono stati denunciati dai carabinieri per l’occultamento del cadavere e per avere percepito per due anni la pensione del padre. È stato il terzo figlio a chiedere l’intervento dei carabinieri perché non riusciva a vedere il padre da tempo: il genitore si era trasferito a Ventimiglia di Sicilia e viveva stabilmente con uno dei figli. I tre fratelli sono stati interrogati dai carabinieri e due sono stati denunciati per avere nascosto il corpo dell’anziano padre morto da due anni. Il pensionato percepiva una pensione di 2.500 euro. Se gli esami condotti dall’Istituto di medicina legale del Policlinico di Palermo accerteranno che la morte risale al gennaio 2023, dovranno essere risarciti all’istituto di emissione dell’assegno pensionistico circa 70 mila euro, oltre agli interessi. Domani saranno celebrati i funerali.