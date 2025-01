RANDAZZO (CATANIA) – Due cacciatori di frodo, padre e figlio, di 60 e 44 anni, armati di fucili, sono stati sorpresi dai carabinieri in contrada Baiardo di Randazzo, nel Parco dei Nebrodi, in una zona dove la caccia è vietata, e sono stati denunciati per introduzione di armi ed esercizio della caccia nei parchi naturali regionali. Ai due i militari hanno sequestrato due fucili – un calibro 20 e un calibro 12 – e 66 cartucce e alcune beccacce e un maialino nero. La selvaggina è stata affidata al personale del servizio veterinario dell’Asp, che ne ha dichiarato la non edibilità.