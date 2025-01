Mascali, fortino di armi nel terreno incolto

MASCALI (CATANIA) – Pistola, munizioni e due fucili nascosti in un terreno incolto e in un muro di un casolare abbandonato. È quanto trovato nel corso di un’operazione della polizia, andata avanti per oltre sei ore, in una zona di Nunziata di Mascali. Gli agenti hanno scandagliato un appezzamento di terreno incolto, di proprietà demaniale, confinante con un altro terreno abbandonato dove era stato costruito un magazzino.

Grazie all’aiuto del cane poliziotto e dei metal detector, sono stati trovati due fucili calibro 12 a una canna, semiautomatici, aperti e privi di cartucce, entrambi con matricola abrasa, e una pistola calibro 7.65, completa di caricatore, con matricola abrasa. I fucili, interrati e avvolti nel cellophane, sono stati trovati nel fondo all’interno di tubi in pvc, mentre la pistola, avvolta in una pezza, era nel muro del casolare abbandonato, in una nicchia dissimulata con lo stucco. Non è stato possibile risalire al proprietario del terreno, si indaga per individuare un eventuale utilizzatore.