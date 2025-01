Posta foto protesi al pene: la Lazio licenzia falconiere

ROMA – La Lazio, “allibita nel vedere le immagini fotografiche e in video del signor Juan Bernabè e nel leggere le dichiarazioni che le hanno accompagnate”, ha comunicato di avere “interrotto, con effetto immediato, ogni rapporto con costui, attesa la gravità del suo comportamento”. E’ questa la presa di posizione della società biancoceleste, attraverso una nota ufficiale, che annuncia il licenziamento in tronco del falconiere Bernabè, che nei giorni scorsi si è sottoposto a un impianto di protesi peniena e nelle ultime ore ha pubblicato alcuni scatti sui propri canali social del post-operazione.

Immagini che hanno sorpreso i tifosi e suscitato roventi polemiche. Una condotta, quella di Bernabè, che non è piaciuta al club biancoceleste. In una intervista a La Zanzara su Radio 24 Bernabè aveva spiegato i motivi dell’intervento e ribadito, tra l’altro, l’ammirazione nei confronti di Benito Mussolini. Dopo il comunicato della Lazio, anche il tifo organizzato ha voluto prendere le distanze dal comportamento dell’ex falconiere biancoceleste.

La società sottolinea nel comunicato di rendersi conto “del dolore, peraltro condiviso, che ai tifosi provocherà la perdita dell’aquila nelle prossime gare casalinghe”, ma, al tempo stesso ritiene che non sia “possibile essere associati, tutti, per di più con il simbolo storico dell’aquila, a un soggetto che, con la sua iniziativa, ha reso inammissibile la prosecuzione del rapporto”. Nelle prossime gare casalinghe, quindi, Olympia non volerà prima della partita a causa della risoluzione del rapporto con il falconiere.