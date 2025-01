Nel negozio di bombole droga anche nell’insegna

RIPOSTO (CATANIA) – I carabinieri di Giarre hanno arrestato per detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti un 50enne di Giarre e un 34enne di Acireale. I militari, mentre percorrevano una strada periferica di Riposto, hanno notato un’auto di grossa cilindrata col motore acceso, senza nessuno a bordo, nel piazzale di una rivendita di bombole di gas. Temendo una possibile rapina in corso, i carabinieri sono entrati nel cortile e hanno raggiunto il casotto adibito a ufficio, trovando la porta spalancata e la luce accesa. Mentre stavano per entrare, il proprietario è uscito dal retrobottega, seguito dal 34enne, proprietario della macchina.

I due hanno subito mostrato segni di nervosismo, cominciando a farfugliare frasi sconnesse. Dando un’occhiata nella stanza sul retro, i militari hanno scoperto che quella che sembrava un semplice deposito nascondeva ben altro: tra una bicicletta e un lenzuolo, dentro a un secchio è stata trovata una busta con 9 sacchetti di cocaina, del peso di quasi due chili. Perquisito tutto l’edificio, i carabinieri si sono accorti che l’insegna dell’attività aveva delle viti allentate. L’intuizione si è rivelata corretta perché infatti, all’interno, sono state scovate altre 5 buste di cocaina, per oltre 3,5 chili di droga. Per i due è stata disposta la misura cautelare in carcere. La droga trovata, immessa sul mercato, avrebbe fruttato circa 400.000 euro.