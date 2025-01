“Potevamo vincere, ora servono innesti”

“Credo che il pareggio sia meritato. Con qualche dettaglio favorevole in più avremmo anche potuto vincere, e non avremmo rubato niente”. Domenico Toscano analizza Picerno-Catania in chiave quasi del tutto positiva. “La squadra è stata sempre in partita – dice l’allenatore rossazzurro ai microfoni di Diretta Stadio su Telecolor – e ha concesso poco. Questo è un campo difficile, dove devi accettare il loro gioco. Sono bravi ad attirarti in avanti per poi approfittare degli spazi, ma noi non li abbiamo assecondati. Peccato per il 2-0 mancato da Guglielmotti e per gli errori in occasione dell’1-1, ma abbiamo risposto bene a un periodo complicato. Cambi tardivi? Non direi, i ragazzi tenevano bene il campo e non stavano soffrendo”.

Il tecnico poi affronta l’argomento mercato: “Nuovi innesti sono assolutamente necessari, vogliamo migliorare in ogni reparto. Il direttore sa quello che serve. Il ritiro? Lo abbiamo deciso per ricompattarci dopo due sconfitte immeritate. Ancora ci sono tante partite e la nostra priorità è quella di ragionare con un’unica testa. Se servirà lo rifaremo”.