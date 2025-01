“Papà, ci sono dei signori alla porta”

CATANIA – È stato sorpreso dalla polizia di Catania mentre confezionava la droga in salotto davanti ai suoi due figli di soli 3 e 7 anni. Il catanese di 33 anni è stato arrestato nel quartiere di San Giovanni Galermo, in via Balatelle. Maui, il cane poliziotto dal fiuto infallibile, si è immediatamente messo alla ricerca di sostanze stupefacenti nel palazzo preso di mira dagli agenti, segnalando la presenza di droga in una casa del secondo piano. I poliziotti hanno suonato e ad aprire la porta di casa sono stati due bambini che stavano giocando tra loro nella stessa stanza dove il loro padre stava confezionando, con meticolosa cura, la marijuana per poi rivenderla. Dalla porta d’ingresso, infatti, gli agenti hanno notato subito il giovane mentre era intento a suddividere 52 grammi di marijuana in involucri di carta stagnola, con un’attenzione tale da rendergli impossibile aprire la porta.