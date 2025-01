Tutta la Sicilia sotto la pioggia

PALERMO – La Protezione civile ha proclamato l’allerta gialla per temporali ancora per tutta la giornata di domani in Sicilia. Sono previste precipitazioni in tutte e nove le province. Prosegue quindi la perturbazione che sta caratterizzando queste ore con piogge e calo delle temperature. Secondo gli esperti, infatti, la permanenza di una profonda area depressionaria sul Tirreno in graduale spostamento, nella giornata di domani, verso le aree ioniche, determinerà il protrarsi di precipitazioni da sparse a diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale sulle regioni meridionali, oltre a un significativo calo delle temperature. In Sicilia previsti, inoltre, il persistere di venti da forti a burrasca e mareggiate lungo le coste esposte.