Non si scherza con l’Etna: in una settimana 25 soccorsi

CATANIA – Nel corso dell’ultima settimana la polizia ha soccorso 25 persone sulle piste del versante Nord dell’Etna con l’impiego di agenti a bordo di motoslitte o sugli sci. Anche fuori dalle piste i poliziotti hanno soccorso due ragazze, a bordo di uno slittino, che sono finite sulle rocce procurandosi una sospetta frattura al bacino. Tra gli 80 interventi della polizia dall’inizio della stagione invernale i più comuni sono quelli in cui sono state soccorse persone per traumi subiti nelle cadute, oppure persone che si avventurano sulle piste per poi non avere la capacità di scendere a valle, quindi impaurite chiedono aiuto. In due casi gli incidenti pochi giorni fa si sono rivelati mortali, con il decesso di un diciassettenne e di un sessantenne caduti durante escursioni.