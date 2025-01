Ladro di merendine evade per un altro colpo

CALTAGIRONE (CATANIA) – La polizia di Caltagirone ha arrestato un quarantenne per furto aggravato a un distributore automatico di bevande e snack posto all’interno di un istituto ecclesiastico. Gli agenti sono intervenuti dopo una segnalazione di movimenti sospetti dentro l’istituto riuscendo a individuare e arrestare l’uomo che aveva appena danneggiato il distributore e rubato il denaro. A giudizio per direttissima, gli sono stati applicati gli arresti domiciliari. Il quarantenne, tuttavia, è evaso e ha messo a segno un altro furto in un distributore automatico di bevande e snack all’interno di una scuola di ballo. A quel punto per il quarantenne è scattato il carcere.