In difficoltà sul ghiaccio dell’Etna: salvati

NICOLOSI (CATANIA) – La guardia di finanza di Nicolosi ha soccorso un escursionista bloccato sul versante sud-ovest dell’Etna, a Biancavilla, in una zona complicata a causa del terreno ghiacciato. Per uno strappo muscolare a una gamba non riusciva a proseguire, quindi ha chiesto aiuto attraverso il telefono. La pattuglia è riuscita a individuarlo e portarlo all’ingresso del Demanio Filiciusa-Milia, dove ad attenderlo c’era il personale sanitario del 118.

Altro intervento nella zona nord del vulcano, nell’area del Monte Baracca, dove uno scifondista catanese di 83 anni era disperso. Rimasto ultimo rispetto al suo gruppo, ha chiamato i soccorsi ieri poco dopo ora di pranzo; nel pomeriggio poi ha casualmente incontrato un altro escursionista, ma viste la notevole stanchezza e il buio è rimasto ad attendere l’intervento del Soccorso alpino. I tecnici sono partiti con due squadre da Linguaglossa, mantenendo costanti contatti telefonici con l’anziano. Una volta rintracciato, è stato protetto dall’ipotermia e messo su una barella specifica per il trasporto in ambiente innevato e ghiacciato. Quindi lo sciatore è stato portato all’ospedale di Taormina.