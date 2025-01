A Catania droga self service, ma il brevetto è da rivedere

CATANIA – Aveva inventato un metodo nuovo e ingegnoso per vendere la droga nel centro storico di Catania: dopo aver concordato con i clienti la cessione della marijuana e aver ricevuto il denaro, li spediva a ritirarla in una macchina che lui apriva a distanza, senza farsi vedere. Sul sedile posteriore era infatti piazzato un borsone pieno di dosi, in totale 125. Il 22enne era convinto che adoperando una macchina a noleggio nessuno potesse risalire a lui,

Peccato che invece i carabinieri, passando di pomeriggio dalla zona del Fortino e percorrendo in moto via Poulet, abbiano notato la Lancia Y parcheggiata a bordo strada, con il sedile posteriore occupato da un borsone con la cerniera aperta, nel quale si intravedevano numerose buste. E’ scattato il controllo e i militari hanno accertato che l’auto era stata presa a noleggio dal 22enne; il ragazzo è stato contattato e invitato a recarsi sul posto per assistere alla perquisizione, quindi denunciato.