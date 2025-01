Neonata muore dopo cesareo, inchiesta a Catania

ACIREALE (CATANIA) – La Procura di Catania ha aperto un’inchiesta su un parto cesareo eseguito il 16 gennaio scorso nell’ospedale Santa Marta e Santa Venera di Acireale su una mamma di 36 anni, cingalese, e sulla morte della piccola. Le neonata è deceduta due giorni dopo al Cannizzaro di Catania dove era sta trasferita d’urgenza, e dove è stata poi ricoverata in prognosi riservata anche la madre. A dare la notizia è l’emittente Rei Tv. L’inchiesta è stata avviata dopo la denuncia del marito della donna, suo connazionale, in cui ha affermato che la moglie ha avuto una gravidanza senza problemi e che il parto cesareo era stato deciso dai medici per il ritardo di circa 10 giorni oltre i nove mesi di gestazione.