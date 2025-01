“Mercato? Ecco cosa faremo”

Conferenza stampa dell’allenatore del Catania, Domenico Toscano, alla vigilia del big match con il Benevento, in programma domenica alle 15 (diretta esclusiva in chiaro su Telecolor a partire dalle 14).

PRIMO POSTO. “Il primo posto non è l’obiettivo di domani. Come ho già detto, non ci piace la classifica che abbiamo e vogliamo migliorarla. La squadra sta ritrovando lucidità e sicurezza. Ci sono tante partite da giocare, stiamo insistendo su ciò che può farci guadagnare terreno. C’è rinnovata fiducia dopo il 4-0 al Sorrento, dobbiamo cavalcare questo clima”.

BENEVENTO. “Abbiamo la nostra identità, non ci snatureremo. E’ un avversario che ti sollecita tanto dal punto di vista dei movimenti e delle qualità individuali. Bisognerà ripetere una prestazione come quella dell’andata”

MERCATO. “E’ un po’ un problema per tutti. E’ un periodo di voci e trattative, ma noi dobbiamo restare concentrati. Non ci saranno fuori lista convocati per una singola partita. Sono state fatte delle scelte, andremo avanti con le nostre idee. Popovic è in uscita. Le priorità sono chiare. Bethers ne avrà per tanto tempo e Di Gennaro anche: bisogna intervenire in questi reparti. Si potrebbe fare qualcosa in avanti qualora si presentasse un’opportunità per migliorare. Non faremo acquisti tanto per farli. Auguriamo al direttore Faggiano di riprendersi presto: è in una situazione delicata, sta lottando per uscirne”.

FORMAZIONE. “Sono indisponibili Luperini, Sturaro, Bethers e Di Gennaro. Guglielmotti rientra. Carpani esterno? L’ho schierato per esigenza, perché mancava Guglielmotti, ma anche perché garantisce dinamismo”.

FARRONI. “Lo conosco bene, era con me a Reggio Calabria. E’ un ragazzo straordinario, domani sarà della partita”.

CASTELLINI. “Lo vedo in crescita. Dopo l’infortunio si è rimesso a lavorare. Il cambio di fascia di capitano? Situazione che sta vivendo bene, è un ragazzo troppo intelligente per non farlo. Gli ho detto che lo stimolerò tanto, voglio vederlo più determinante. Ha grandi potenzialità, può fare molto di più”.

D’ANDREA. “Secondo me può integrarsi molto bene con Inglese. Sin qui non si è espresso al massimo, è entrato in un momento non positivo della squadra e ne ha pagato le conseguente, ma sta crescendo”.