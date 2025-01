Pista ciclabile della Plaia, lunedì l’apertura

CATANIA – Lunedì 6 gennaio 2024, festa dell’Epifania, verrà aperta alla pubblica fruizione di ciclisti e pedoni la pista ciclopedonale alberata, realizzata sulle vie Cristoforo Colombo e Domenico Tempio, nell’ambito dei lavori di riqualificazione e messa in sicurezza delle due arterie stradali con il rifacimento dell’asfalto, dei marciapiedi e dell’impianto di illuminazione, in entrambe le carreggiate, per la lunghezza di due chilometri.

Per l’occasione, lunedì prossimo, l’amministrazione comunale ha promosso una passeggiata sulle due ruote a trazione muscolare a cui, tra gli altri, hanno già dato la propria adesione FIAB (Federazione Italiana Ambiente Bicicletta), Legambiente, Etna Viva e Sicilia in Bici.

Il raduno dei ciclisti avverrà alle ore 9,30, in piazza Duomo per poi raggiungere, attraverso via Dusmet, il percorso della pista ciclopedonale di via Cristoforo Colombo e via Domenico Tempio. Una volta giunti al faro Biscari si proseguirà fino al boschetto della Plaia, per riprendere, dopo una breve pausa, il percorso inverso. L’iniziativa è aperta a tutte le associazioni di promozione dell’ambiente e ai cittadini amanti della bicicletta.