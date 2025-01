Vento e pioggia non mollano la Sicilia. Tromba d’aria a Noto: VIDEO

Il maltempo annunciato dalla protezione civile siciliana, con l’allerta rossa in buona parte delle province, si è abbattuto a partire da ieri sera su tutta l’Isola. Un forte temporale si è abbattuto nella notte sul Catanese. Le zone maggiormente colpite sono Catania, Belpasso, Randazzo, Palagonia e Riposto. Dalla mezzanotte i vigili del fuoco del comando provinciale hanno eseguito una trentina di interventi per danni provocati dalla pioggia, alberi pericolanti, servizi di assistenza e dissesti statici. A Misterbianco il guidatore di un’auto è rimasto bloccato all’interno della macchina a causa della strada allagata ed è stato soccorso utilizzando un canotto.

A Catania per precauzione molte attività del centro storico hanno sbarrato gli ingressi, specialmente in via Etnea, dove più volte a causa delle alluvioni si è creato un fiume d’acqua che ha allagato negozi e locali. A causa della forte pioggia di stanotte molte buche in città si sono allargate e altre si sono create perché l’asfalto si è sbriciolato per la violenza dell’acqua caduta, come in via IV aprile: FOTO

In provincia di Siracusa sono 25 gli interventi di soccorso effettuati dai vigili del fuoco da stamattina per danni provocati dalle forti raffiche di vento: intonaci pericolanti, pali o alberi pericolanti, rimozione di oggetti vari dalla sede stradale. Rispetto a quanto previsto ha iniziato a piovere dopo le 13. Una tromba d’aria ha colpito la zona tra Avola e Noto intorno alle 15 (video pagina Facebook Andrea Morosini). A Sortino alcuni tetti scoperchiati, l’acqua è entrata anche nell’aula consiliare: FOTO.

Precipitazioni significative a Linguaglossa, nel Messinese e nella zona del versante orientale della Sicilia. A Taormina la polizia locale ha chiuso la via Crocefisso, una delle principali strade utilizzate per raggiungere dalla costa il centro storico della cittadina: sono in corso i lavori per sgomberare la via. A Giardini Naxos, vigili urbani e Protezione civile stanno monitorando il fiume Alcantara che è ingrossato a seguito delle precipitazioni. E’ stato fatto sgomberare per ragioni di sicurezza un uomo probabilmente accampato da mesi sull’argine sinistro del corso d’acqua.

Le Eolie isolate dal tardo pomeriggio di ieri per via di un graduale peggioramento delle condizioni meteomarine. L’unico mezzo, partito da Milazzo, alla volta di Vulcano, Lipari e Rinella (Salina) è stata la nave ‘Nerea’ di Caronte&Tourist. Il mezzo, dopo aver rinunciato, nonostante vari tentativi, di approdare a Vulcano, a causa del mare in tempesta e delle raffiche di vento, ha avuto serie difficoltà a fermarsi nel porto di Sottomonastero, a Lipari. Dopo una prima manovra, durante la quale ha toccato, riportando lievissimi danni, uno dei bracci dell’approdo aliscafi di Punta Scaliddi, la nave, con una seconda manovra, è riuscita ad attraccare, sempre tra grandi difficoltà, consentendo così lo sbarco di passeggeri (molti dei quali bloccati dalla sera prima a Milazzo) e mezzi. Ha proseguito, poi, per Salina. Per via dell’allerta rossa tutte le scuole dell’arcipelago (che comprende sette isole) sono rimaste chiuse con ordinanza sindacale.

Decine di interventi la scorsa notte per i vigili del fuoco pure a Palermo e provincia. Alberi sono caduti in via Montelepre e nei pressi della strada provinciale che porta a San Martino delle Scale. Pali dell’elettricità, con la pioggia della scorsa notte, sono andati in corto circuito in via Ilaria Alpi, via Torregrossa e a Passo di Rigano. I vigili del fuoco sono anche intervenuti per verifiche sul distacco di intonaci in alcuni palazzi con prospetti e balconi ammalorati. In foto alberi caduti a Corleone e Partinico.

Un forte vento a raffiche e la pioggia stanno colpendo anche Enna. Ci sono alberi caduti sulla 117 bis, la strada che da Enna va a Piazza Armerina e sulla statale 192, strada obbligatoria per chi dall’autostrada, da Catania, deve raggiungere Enna. I volontari della protezione civile sono al lavoro, sin dalle prime luci dell’alba, per tagliare rami pericolanti e rimuovere quelli caduti in viale Diaz, piazza San Francesco a Enna e nella frazione di Pergusa. La situazione meteo, secondo le previsioni della protezione civile regionale, è destinata a peggiorare. Nel pomeriggio, infatti, su Enna è prevista una bomba d’acqua e un intensificarsi significativo del vento. La cittadinanza è stata invitata a evitare di uscire da casa e ad allontanarsi da ponteggi o strutture instabili che potrebbero staccarsi provocando danni.

Nell’Agrigentino piove anche all’interno del “Museo della memoria” di Santa Margherita di Belice, sito realizzato diciotto anni fa tra i ruderi della seicentesca chiesa Madre, crollata durante il devastante terremoto del 1968. La precarietà del soffitto di questo immobile agevola infiltrazioni di acqua piovana, causando conseguenti allagamenti del museo che, dunque, è stato chiuso al pubblico. Una settimana fa ad Agrigento, prima che si provvedesse alla riparazione, nel Teatro Pirandello si era infiltrata l’acqua piovana dal tetto, durante un concerto.

Dalle prime ore di stamani, anche a Ragusa i vigili del fuoco sono impegnati per diversi interventi in città e provincia. Solo in mattinata alla centrale operativa pervenuta una quarantina di richieste di soccorso riguardanti soprattutto interventi per alberi caduti e pannelli pubblicitari divelti.

Sono una ventina gli interventi conclusi e 8 quelli in corso dei vigili del fuoco di Caltanissetta che, a causa del maltempo, stanno operando in diversi punti della città e anche sul territorio provinciale. Il forte vento, che da questa notte non accenna a diminuire, ha causato la caduta di alberi e calcinacci. Parte della strada del quartiere San Luca è interdetta al traffico veicolare per un albero pericolante.

Secondo il nuovo bollettino emesso dalla protezione civile regionale, il forte maltempo insisterà fino alla tarda serata di oggi con allerta rossa nella zona ionica e tirrenica (Catania e Messina), mentre è in attenuazione altrove. Già dalla notte la situazione è in generale miglioramento con la previsione di allerta gialla per tutta la giornata di domani.