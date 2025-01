Macchina imbottita di hashish: arrestato corriere napoletano

PALERMO – La polizia di Palermo ha arrestato un corriere di droga napoletano di 51 anni, trovato in possesso di circa 80 chili di hashish suddivisi in panetti. Gli agenti lo hanno fermato per un controllo in viale Regione Siciliana, all’altezza di Bonagia e in direzione Trapani, a bordo di un’auto con targa estera.

Il 51enne, oltre a manifestare una certa agitazione, ha fornito informazioni poco chiare e contrastanti circa la sua presenza nel capoluogo siciliano. I poliziotti hanno deciso così di effettuare altri accertamenti sulla macchina. Aprendo il cofano anteriore dell’auto, gli agenti hanno notato, incastrati nelle intercapedini del telaio, alcuni pezzi di cartone da cui si intravedevano delle buste in cellophane. Una volta aperte, sono stati trovati 5 panetti di hashish.

Altre buste di droga sono state scoperte nelle intercapedini del telaio, nei pannelli degli sportelli (circostanza che ostruiva l’abbassamento dei finestrini), nel pannello portabagagli, nel paraurti e all’interno dei passaruota e dei parasassi. Sono state trovate in tutto 741 buste, ciascuna contenente 5 panetti di hashish e altre 9 buste, ciascuna contenente 10 panetti della stessa droga, per un totale di circa 80 chili di hashish. Indagini sono in corso per risalire alla provenienza della droga e alle piazze alle quali era destinata.