SIRACUSA – Il questore di Siracusa Roberto Pellicone stamattina ha accolto e dato il benvenuto a 14 agenti e 12 ispettori che andranno a potenziare l’organico della questura aretusea e dei commissariati. In particolare il capo della polizia, direttore generale della pubblica sicurezza, Vittorio Pisani, ha disposto di destinare otto agenti in questura e sei presso il commissariato di Lentini. Sette sono gli ispettori assegnati in questura, altri tre andranno a Lentini, uno a Priolo e uno a Pachino. Di concerto con il Dipartimento della Pubblica sicurezza, il questore rinforzerà gli uffici operativi e di controllo del territorio come ad esempio la Squadra Mobile, l’Ufficio Immigrazione, le Volanti della questura e del commissariato di Lentini, “aumentando la presenza della polizia di Stato in determinati contesti ove è più alta la richiesta di sicurezza, legalità e controllo del territorio”.