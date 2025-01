Kate: “Sono guarita dal cancro”

La principessa Kate è “in remissione” dal cancro. Lo ha annunciato lei stessa, sulla base delle indicazioni dei medici, dopo la visita odierna nell’ospedale di Londra in cui nei mesi scorsi è stata sottoposta a una pesante chemioterapia. “E’ un sollievo per me essere adesso in remissione – dice la futura regina -. Resto concentrata sulla guarigione perché, come chiunque abbia avuto l’esperienza del cancro sa, serve tempo per adattarsi a una nuova normalità”.

Il comunicato si apre con un “grazie dal profondo del cuore” di Catherine allo staff del Royal Marsden, per “avermi assistito così bene nell’ultimo anno”. Un grazie, scrive ancora la principessa di Galles, esteso a “tutti coloro che hanno silenziosamente camminato accanto a William e a me mentre attraversavano tutto questo. Noi non avremmo potuto chiedere di più. La cura e il consiglio che abbiamo ricevuto durante il mio tempo come paziente sono stati eccezionali”, prosegue, aggiungendo l’auspicio di poter usare ora il suo “nuovo ruolo” di patrona dell’ospedale, assunto al fianco del marito, “per sostenerne l’attività di ricerca e l’eccellenza clinica”; ma anche “per promuovere il benessere dei pazienti” tuttora alle prese con la malattia e “delle loro famiglie” e per contribuire “a salvare altre vite”.