Catanesi in Antartide: ‘Se scopri il viso sono guai’

Distese di ghiaccio infinite, pinguini e foche come unici abitanti. Benvenuti in Antartide: qui sepolti sotto il ghiaccio ci sono due vulcani, i monti Melbourne e Rittmann. Per studiarli un gruppo di ricercatori dell’Ingv di Catania ha trascorso un mese e mezzo alla base Zucchelli, raggiunta dopo un viaggio da Catania alla Nuova Zelanda e poi con un volo militare. L’obiettivo è realizzare un osservatorio vulcanologico nell’ambito del programma nazionale di ricerche dell’Enea. Nel servizio tg il racconto dei vulcanologi.