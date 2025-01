Jimenez, nessuna lesione

Nessuna lesione muscolare per Kaleb Jimenez. Giungono buone per il trequartista del Catania, sottopostosi ad accertamenti diagnostici dopo essere uscito a metà della ripresa nella gara contro il Benevento. Il numero 10 rossazzurro (foto Catania Fc Facebook) svolgerà nei prossimi giorni un programma di terapie e allenamenti personalizzati per smaltire l’affaticamento muscolare. Resta da verificare la sua disponibilità per la partita di domenica, al Massimino, contro la Juventus Next Gen.

Intanto, qualcosa si muove in sede di mercato. Si comincia, come preventivato, dalle cessioni. Il primo a salutare sarà il portiere Marius Adamonis, vicino al trasferimento al Sudtirol, destinazione che potrebbe avere anche il centrocampista Luperini. Si cerca una collocazione per i fuori organico. Si tratta per trovare una sistemazione a Monaco (seguito dalla Cavese), Silvestri (Triestina), Rapisarda (Campobasso) e Chiricò (Spal).