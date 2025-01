CATANIA – Un monitor multiparametrico, uno strumento che servirà a valutare i parametri vitali quali pressione arteriosa, frequenza cardiaca con relativa traccia elettrocardiografica e saturazione di ossigeno dei piccoli pazienti è stato donato all’Unità Operativa Complessa di Pediatria del Policlinico di Catania dai familiari dell’appuntato scelto dell’Arma dei Carabinieri Horacio Majorana, una delle vittime della strage di Nassiriya (Iraq) del novembre del 2003. A consegnare l’apparecchio al direttore Martino Ruggieri a nome della famiglia Majorana sono stati i fratelli dell’appuntato, Ettore e Patricia. Presenti anche il coordinatore infermieristico Antonio Petronio, il segretario della Sezione di Catania dell’Associazione nazionale carabinieri Tino Morabito, che ha portato i saluti del presidente della Sezione Generale Ettore Mastrojeni, e la Benemerita Rosa Verga.

Un profondo ringraziamento è stato espresso ai fratelli di Horacio Majorana dai rappresentanti dell’Azienda ospedaliero universitaria per la “generosa donazione, gesto di grande sensibilità e solidarietà verso i piccoli pazienti”, insieme con “un sentimento di gratitudine nei confronti dell’Associazione Carabinieri per la preziosa collaborazione”. “L’apparecchiatura – sottolinea l’Azienda ospedaliero universiìtaria – contribuirà a migliorare l’attività di assistenza sanitaria rivolta ai bambini, permettendo interventi rapidi di rilevamento in tempo reale di diversi parametri vitali dei piccoli degenti, consentendo agli operatori di garantire la sicurezza e il benessere del bambino”.