Incendio all’Oasi del Simeto, si contano i danni

CATANIA – Si è concluso all’1.30 della scorsa notte l’intervento dei vigili del fuoco, dopo quasi sei ore necessarie per spegnere il maxi rogo che si è sprigionato nella zona sud di Catania, nell’Oasi del Simeto, a ridosso del villaggio Ippocampo di Mare. Le fiamme, divampate per cause ancora da accertare, sospinte dal vento hanno coinvolto una vasta area di macchia mediterranea e canneto a ridosso di diverse case.

Numerose squadre dei vigili del fuoco del comando di Catania e dei distaccamenti provinciali sono intervenute per circoscrivere il rogo e proteggere abitazioni e residenti. Ultimate le operazioni di spegnimento e messa in sicurezza, considerata la condizione dei luoghi e la dinamica dell’incendio, mentre si sta proseguendo con la conta dei danni, considerata la condizione dei luoghi e la dinamica dell’incendio, che farebbero ipotizzare un incendio doloso, i vigili del fuoco hanno ritenuto opportuno inoltrare una comunicazione di reato alla Procura della Repubblica.