Incidenti nella notte: due finanzieri tra i 6 feriti

PALERMO – Scontro la scorsa notte tra un’auto della guardia di finanza e una Fiat Punto, all’angolo tra viale Libertà e viale Lazio. L’impatto è stato violento ed è stato necessario l’intervento dei vigili del fuoco per estrarre il conducente della Fiat Punto dall’auto. Sono tre le persone rimaste ferite: due finanzieri e l’automobilista. Sono stati portati al pronto soccorso di Villa Sofia. Sempre la notte scorsa un secondo incidente è avvento a Palermo tra due auto in via Costantino Nigra. Anche qui tre feriti nello scontro tra una Citroen e un’Audi. I feriti sono stati trasportati in ospedale. Nello scontro sono state danneggiate alcune moto parcheggiate.