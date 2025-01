In via Capo Passero 145 kg di botti micidiali

CATANIA – Più di un quintale di ordigni micidiali è stato trovato dalla polizia di Catania in un palazzo di via Capo Passero, a San Giovanni Galermo. Sei di questi ordigni pesavano oltre 6 kg e avevano capacità offensiva non comune. “I restanti erano bombe carta, alcune collegate tra loro, che avrebbero potuto produrre un effetto a catena devastante”, spiegano gli artificieri, intervenuti quando il cane ha segnalato una porta in ferro di un vano tecnico per l’eventuale presenza di polveri da sparo. Sono stati i vigili del fuoco ad aprirla: all’interno del locale 145 ordigni di grande potenza. Sempre in cerca di esplosivo i cani hanno invece scovato in anfratti e vani tecnici del medesimo palazzo 400 grammi di cocaina e marijuana suddivisi in centinaia di dosi pronte per la vendita in prossimità del Capodanno.