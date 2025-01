In trasferta per rubare medicinali: presi 5 catanesi

PIAZZA ARMERINA (ENNA) – Cinque catanesi sono stati arrestati dalla polizia per un furto di medicinali a Piazza Armerina nella farmacia dell’ospedale Chiello. Grazie all’allarme generato dal sistema di videosorveglianza alle 3.30, gli agenti sono arrivati in tempo per bloccarli mentre scappavano in macchina con i farmaci per terapie dermatologiche e oncologiche. A bordo arnesi da scasso, guanti in lattice, sacchi di plastica e una bomboletta spray contenente schiuma di poliuretano che era stata spruzzata sulla sirena esterna dell’allarme della farmacia per disattivarlo.