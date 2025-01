Catania: palo arrugginito, allarme in via Firenze

CATANIA – La presenza di un palo pericolante in via Firenze, poco prima dell’incrocio con viale Vittorio Veneto a Catania, ha messo in allarme alcuni residenti che segnalano la pericolosità della segnaletica verticale di stop. Si vede chiaramente che la parte sottostante è completamente arrugginita e divelta, per cui anche soltanto una folata di vento potrebbe farla cadere giù. “Camminiamo tutti i giorni su quella parte di marciapiede e ci aspettiamo che, da un momento all’altro, quel segnale crolli su un’auto o, peggio ancora, su una persona”, scrivono allarmati alcuni residenti alla nostra redazione.

Proprio girando l’angolo, su viale Vittorio Veneto, un paio di settimane fa l’incidente, per fortuna lieve, c’è stato: un operaio ha posizionato la scala appoggiandola su un palo della pubblica illuminazione che ha ceduto, marcio anche quello, causando una caduta e qualche ferita al lavoratore. “Si aspetta la tragedia per poi rimediare? Per costatare lo stato della segnaletica di stop, abbiamo provato a muoverla e in effetti non è saldata, tanto che barcolla – scrivono ancora i residenti -. Speriamo che i tecnici comunali si attivino subito per risolvere il problema e per controllare lo stato di tutte le segnaletiche verticali e i pali della pubblica illuminazione che, sicuramente, hanno bisogno di tanta manutenzione.

Inviate le vostre segnalazioni a [email protected] o tramite il nostro account ufficiale su Facebook