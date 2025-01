Il Messina cambia proprietà

L’80% del Messina è di AAD Invest, la società di intermediazione che da mesi trattava l’ingresso nel club giallorosso. L’ufficialità è arrivata per bocca di Stefano Alaimo, il nuovo presidente designato, all’uscita dallo studio del notaio Silverio Magno, dove è stato firmato l’atto di cessione dando seguito al preliminare siglato lo scorso novembre. Per la famiglia Sciotto, che mantiene il 20% delle quote, erano presenti il presidente Pietro Sciotto, accompagnato dai figli Paolo e Salvatore.

L’operazione ha subito l’accelerazione decisiva nelle ultime ore, tanto da indurre lo stesso Sciotto a bloccare diversi incontri di mercato programmati per la cessione di alcuni giocatori: in uscita c’erano Ortisi, Lia, Manetta e Rizzo. “Si potete chiamarmi presidente, abbiamo concluso ma presto faremo tutte le presentazioni – le prime parole di Alaimo – Adesso abbiamo bisogno dei tifosi e li aspetto domenica allo stadio. Noi faremo la nostra parte”.