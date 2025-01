La wedding planner, il tatuatore e il pasticcio del teatro-discoteca in affitto

ENNA – Canti, balli, luci psichedeliche, torte e beverage. La notte di Capodanno una coppia di sposi ha scelto il teatro comunale Neglia a Enna per la loro festa di matrimonio con decine di invitati. Così il teatro è diventata la location per trascorrere in compagnia di parenti e tantissimi amici il 31 dicembre e brindare al nuovo anno, come fosse una discoteca. Le foto e i video, che stanno facendo il giro del web, raccontano di torte e candele, musica a palla e luci psichedeliche.

Gli organizzatori hanno ottenuto le autorizzazioni dal Comune e per fare spazio agli ospiti sono state smontate tutte le poltrone della platea. Del resto sarebbe stato impossibile ballare o spostarsi liberamente dentro il teatro, per gustare una fetta di torta o sorseggiare una coppa di champagne. “Il teatro è stato affittato dalla coppia per 4 giorni e sarà restituito stasera anche perché domani c’è uno spettacolo – dice Sergio Maffeo, responsabile dell’ufficio eventi del Comune di Enna -. Alla coppia è stata chiesta una fideiussione per 50 mila euro”.

Gli sposi, lei una wedding planner e lui un tatuatore, hanno assoldato una squadra per smontare tutte le poltrone della platea del teatro . “Tutto in sicurezza per il bene monumentale – chiarisce ancora Maffeo -, sopra la moquette sono stati posizionati un cellophane e un tavolato”. Ieri mattina però di buon ora i vigili urbani hanno trovato il teatro con le porte aperte e nessuno all’interno, abbandonato a se stesso. C’è da capire se candele, torte e quant’altro abbiano potuto danneggiare il teatro, inaugurato nel 1872 dal sindaco Sebastiano Ajala con l’opera di Verdi “Ernani” ma fortemente voluto da un altro sindaco dell’epoca, Gaetano Grimaldi Arezzo, marchese di Terresene. “Stiamo facendo gli accertamenti del caso”, dice Delfina Voria, comandante dei vigili urbani di Enna .