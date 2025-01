Il furgone la travolge sulle strisce: muore una donna a Siracusa

SIRACUSA – Colpita in pieno da un furgone, una 75enne è morta a Siracusa in ospedale. Stava attraversando sulle strisce pedonali nel trafficato viale Scala Greca, dove le auto sfrecciano a ogni ora del giorno: il mezzo l’ha travolta e le ha fatto fare un volo di diversi metri. Immediati i soccorsi anche dal conducente del mezzo sotto shock, ma pochi minuti dopo è deceduta all’Umberto I per le gravi ferite. La Procura di Siracusa, che dovrà ricostruire con esattezza la dinamica dell’incidente, ha aperto una inchiesta per omicidio stradale. (ANSA).