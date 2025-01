Il Catania va in ritiro. La decisione è stata presa dall’amministratore delegato Grella il giorno seguente la brutta sconfitta casalinga contro la Juventus Next Gen.

I rossazzurri svolgeranno il primo allenamento settimanale martedì pomeriggio al Cibalino e mercoledì, svolta la seduta mattutina, partiranno per la Calabria, dove resteranno sino alla gara esterna contro il Picerno, in programma domenica alle 17.30 allo stadio Curcio.

Una scelta compiuta per ritrovare concentrazione dopo due stop consecutivi e isolare il gruppo, contestato nel post gara di domenica, quando 150 ultras si sono recati in via Ferrante Aporti per manifestare il proprio dissenso lasciando lo zona dello stadio solo dopo il colloquio con Castellini, Sturaro e Guglielmotti.